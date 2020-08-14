Звезда боевиков Стивен Сигал попробует свои силы в сдаче нормативов ГТО. Для этого знаменитый голливудский актер сегодня приедет в Костромскую область.

Он станет почетным гостем на открытии летних спортивных игр. Ожидается, что после церемонии Сигал пообщается с местными жителями. И каждый желающий сможет сфотографироваться с ним и получить автограф.