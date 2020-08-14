«К ГТО готовы мы!» — Стивен Сигал проверит свои силы в Костромской обласи

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Звезда боевиков станет почетным гостем на открытии летних спортивных игр.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

Звезда боевиков Стивен Сигал попробует свои силы в сдаче нормативов ГТО. Для этого знаменитый голливудский актер сегодня приедет в Костромскую область.

Он станет почетным гостем на открытии летних спортивных игр. Ожидается, что после церемонии Сигал пообщается с местными жителями. И каждый желающий сможет сфотографироваться с ним и получить автограф.

 

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