«К ГТО готовы мы!» — Стивен Сигал проверит свои силы в Костромской обласи
Звезда боевиков станет почетным гостем на открытии летних спортивных игр.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru
Звезда боевиков Стивен Сигал попробует свои силы в сдаче нормативов ГТО. Для этого знаменитый голливудский актер сегодня приедет в Костромскую область.
Он станет почетным гостем на открытии летних спортивных игр. Ожидается, что после церемонии Сигал пообщается с местными жителями. И каждый желающий сможет сфотографироваться с ним и получить автограф.
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