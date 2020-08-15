Ученые установили, почему женщины чаще мужчин побеждают рак

Британские ученые совместно с австралийскими коллегами выяснили, почему женщины почти в двое реже умирают от рака кожи, чем мужчины. Соответствующая научная статья опубликована журналом Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Исследователи установили, что женщинам справляться с болезнью помогают некоторые гены X-хромосомы, которым удалось избежать инактивации — стандартного при развитии эмбриона человека процесса. В частности, выявленный ген KDM6A усиливает выработку гамма-интерферона. Этот белок используется организмом для уничтожения раковых клеток. Условно говоря, ген, присутствующий у женщин, запускает дополнительные иммунные реакции, которые демонстрируют высокую эффективность в борьбе с тяжелой болезнью.

Полученные знания помогут разработать новые методы лечения с раком. Однако прежде ученым предстоит детально изучить, как именно работает ген KDM6A и какие еще процессы запускает в организме. Только тогда можно будет использовать новое открытие в борьбе с меланомой.

Ранее 5-tv сообщал, что солнечные ожоги, полученные в детстве, повышают риск развития рака кожи на 80%.