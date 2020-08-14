Более тысячи ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

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Анастасия Шадская
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Сотрудники Национальной академии наук Белоруссии составили текст открытого письма о насилии на протестах.

Более тысячи ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

Фото: EPA / STR

В Белоруссии продолжаются протесты, последовавшие за проведением президентских выборов в стране. Правоохранительные органы жестоко усмиряют демонстрантов, число недовольных растет. На фоне этого ученые Национальной академии наук (НАН) Белоруссии составили открытое письмо-петицию о происходящем, пишет Onliner.

Свое послание ученые НАН назвали «Обращением представителей научной общественности». В письме перечисляется, как именно силовые структуры Белоруссии нарушают права и свободы граждан. Они приводят конкретные примеры с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа против безоружных демонстрантов, а также напоминают о гражданских правах, гарантированных Конституцией страны.

В конце послания ученые, преподаватели и сотрудники научны учреждений перечисляют свои требования к властям. Их всего два:

  1. Незамедлительно прекратить любое проявление насилия по отношению к мирным гражданам;
  2. Выпустить на волю всех задержанных участников митингов и политических заключенных.

Под письмом уже поставили свои подписи более тысячи человек. Изначально это были преимущественно представители научной среды Белоруссии, теперь к ним присоединились и звезды.

Появление письма вызвало возмущение у председателя президиума НАН Владимира Гусакова. Он незамедлительно провел встречу с представителями научных институтов, потребовав у них контролировать вверенные им учреждения.

«Я вынужден был сегодня вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах», — сообщил им Гусаков.

Больше всего председателя президиума возмутило то, что старт петиции был задан именно в Академии наук. Он потребовал от присутствовавших контролировать «неуправляемую» молодежь.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала участница протестов в Минске о жестоких избиениях со стороны ОМОНа.

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