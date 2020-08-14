«Море крови»: Участница протестов в Минске о жестоких избиениях женщин ОМОНом

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Карина Бернтгольц
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По словам одной из освобожденных демонстранток, силовики не щадили никого из участников акций.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Задержанных участников уличных протестов в Минске начали постепенно освобождать. Народ встречал демонстрантов бурными аплодисментами.

Некоторые из участников акций рассказали журналистам об ужасах, которые творились в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам. По их словам, силовики применяли грубую физическую силу и нисколько никого не жалея, били дубинками.

«Поставили на колени, приложили автоматы к головам и привезли сюда молча, без объяснений, без ничего. <…> Камера, рассчитанная на трех человек – 50 квадратных метров – в ней находится примерно 100 человек. Естественно мы не только спать не могли, мы сесть не могли. Мы стояли», - рассказала задержанная медик.

Освобожденные едва ли не со слезами на глазах говорили о зверствах, которые им пришлось испытать. За то время, которое они провели в заключении, они стали свидетелями кровавых истязаний.

"Ребят избивали жестко, зверски, ужасно. Их били по-страшному. Ребят молотили так, что они орали - без слез, без истерик невозможно было это слышать. Творилось страшное. Слышали ор, крики, несчастных ребят. И то что я видела в РУВД, в спортзале, ребят избивали не щадя. Их лупили так, что казалось, что они потеряют сознание и умрут. Там было море крови", - поделилась другая освобожденная участница протестов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором освобожденная из СИЗО плачущая девушка рассказывает о зверствах сотрудников ОМОН, которые, по ее словам, били задержанных и угрожали смертью. Участница акций протеста пожаловалась, что с нее снимали штаны и обещали «пустить по кругу».

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