Пьяный водитель «Жигулей» протаранил группу детей в Крыму
В результате аварии погибла четырехлетняя девочка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Водитель «Жигулей», находясь в нетрезвом состоянии, сбил троих детей, шедших по тротуару. Четырехлетняя девочка скончалась, остальных пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
ДТП произошло в селе Новосельцево Джанкойского района республики Крым вечером 13 августа. 34-летний мужчина съехал на тротуар и сбил детей 2010, 2016 и 2018 года рождения.
По словам виновника трагедии, в пешеходную зону он вынужден был выехать, поскольку на проезжей части была рассыпана гора грунта и он пытался ее объехать, но не заметил детей. Почему земля оказалась рассыпана на дороге, предстоит выяснить следствию.
«По факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.33 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Виновника ДТП, ко всему прочему, лишили водительских прав на полтора года в 2016 году, однако он не восстановил удостоверение и не имел законных оснований для нахождения за рулем. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее 5-tv публиковал видео крупного ДТП в Башкирии.
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