В Минске отпустили всех задержанных во время протестов
Всех, кто выходил из изолятора, водители предлагали подвезти домой.
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Фото, видео: ТАСС / STRINGER, 5-tv.ru
В Минске отпустили всех задержанных во время массовых акций протеста после президентских выборов. Людей выводили небольшими группами всю ночь. Каждого толпа встречала овациями.
Всех, кто выходил из изолятора, водители предлагали подвезти домой. Желающих помочь оказалось так много, что район встал в километровой пробке.
Накануне глава МВД Белоруссии Юрий Караев признался, что многих задержали по ошибке. И лично принес им извинения.
«За этих людей, тех кому досталось, за вот это вот… Ну, как сейчас говорят — насилие… Я, как командир, как военачальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — заявил в интервью гостелеканалу Караев.
И сегодня на экстренное совещание соберутся министры иностранных дел Евросоюза. Основной темой саммита станет возможное введение санкций против Минска.
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