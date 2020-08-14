Калифорнию охватил самый масштабный за полвека пожар

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Огнем охвачены более четырех тысяч гектаров леса.

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Фото, видео: REUTERS /PATRICK T. FALLON, 5-tv.ru

В Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса, стремительно увеличивается площадь лесных пожаров.

Огнем охвачены уже более четырех тысяч гектаров. На тушение брошены пять сотен человек и авиация. Но справиться с бедствием пока не удается. Мешают сильный ветер и жара.

Пламя вплотную подобралось к жилым домам — некоторые сгорели дотла. Ведется эвакуация населения. Природный пожар начался двое суток назад в национальном заповеднике Анджелес. И стал самым масштабным в регионе за последние полвека.

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