Калифорнию охватил самый масштабный за полвека пожар
Огнем охвачены более четырех тысяч гектаров леса.
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Фото, видео: REUTERS /PATRICK T. FALLON, 5-tv.ru
В Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса, стремительно увеличивается площадь лесных пожаров.
Огнем охвачены уже более четырех тысяч гектаров. На тушение брошены пять сотен человек и авиация. Но справиться с бедствием пока не удается. Мешают сильный ветер и жара.
Пламя вплотную подобралось к жилым домам — некоторые сгорели дотла. Ведется эвакуация населения. Природный пожар начался двое суток назад в национальном заповеднике Анджелес. И стал самым масштабным в регионе за последние полвека.
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