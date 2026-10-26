Домашку на каникулы можно не делать: россиянам напомнили о праве школьников

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Учителя вправе рекомендовать книги и учебные материалы для повторения, но решение о дополнительных занятиях остается за семьей.

Могут ли школьникам давать задания на каникулы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Минпросвещения: школьникам не вправе задавать домашнее задание на каникулы

Педагоги не вправе задавать школьникам обязательные домашние задания на время каникул. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина.

По словам специалиста, каникулы должны быть периодом отдыха и восстановления сил учащихся. При этом школы могут предложить ученикам списки литературы, образовательные ресурсы или материалы для повторения пройденного.

«Позиция любой образовательной организации однозначна: каникулы — это время отдыха обучающихся, и педагоги не вправе задавать обязательные домашние задания на этот период», — сказала Рябина.

Она подчеркнула, что рекомендации по дополнительным занятиям не являются обязательными. Родители и школьники самостоятельно решают, пользоваться ли предложенными материалами.

«Каникулярный период — это время, когда учебная нагрузка должна быть исключена, чтобы обеспечить восстановление сил школьников», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шахматы предложили включить в школьную программу по математике. С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, несколько обязательных часов помогут научить игре всех школьников и повысить интерес к шахматам. Сейчас такие занятия в основном проходят во внеурочное время или в рамках дополнительного образования.

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