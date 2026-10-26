Забудьте про соду и соль: чем на самом деле отстирать пятна от травы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Для белого хлопка специалист рекомендует кислородный отбеливатель, а для цветных тканей предлагает другой подход.

Как отстирать пятна от травы на одежде

Фото: © Getty Images/AGB Photo Library / Contributor

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Соль, лимон, хлорка и сода не помогут отстирать пятна от травы на одежде

Народные средства — соль, лимон, хлорка и сода — не помогут отстирать пятна от травы на одежде. Об этом Газета.ру рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

Эксперт объяснила, что пятна травы относятся к танинным загрязнениям. Поэтому для их удаления лучше всего использовать средства на основе перекиси водорода или кислородные отбеливатели.

Сотрудник компании по созданию экологических средств отметила, что немаловажным является правильный способ обработки одежды. Так, если, например, пятно от травы появилось на белом изделии из хлопка (натуральной ткани), то надо использовать кислородный отбеливатель.

Сначала загрязненный участок нужно замочить в специальном средстве, следуя инструкции, а затем постирать вещь с обычным порошком. Если после первой стирки след от травы все же остался, процедуру необходимо повторить еще раз. Этот принцип используют в химчистках, отметила собеседница издания.

Для цветных вещей и одежды из льна Ольга Рыжкова порекомендовала использовать раствор перекиси водорода.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, почему так тяжело вывести пятна травы с одежды.

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