Семь продуктов для долгой жизни: что обязательно стоит добавить в рацион

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 51 0

Диетолог Даршан Шах назвал привычную еду, которая содержат важные для организма питательные вещества.

Какие продукты нужны для долголетия и здорового старения

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oksana Bratanov

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Диетолог Шах перечислил, какие продукты поддерживают здоровое старение

Рыба, листовая зелень, бобовые, черника, орехи, цельнозерновые продукты и натуральный йогурт могут стать частью рациона, поддерживающего здоровое старение. Об этом сообщает Mirror, приводя рекомендации диетолога Даршана Шаха.

По словам врача, питание влияет на процессы, связанные со старением: воспаление, обновление клеток и регуляцию инсулина. Он рекомендует сочетать овощи и клетчатку с полезными жирами и качественными источниками белка.

Рыба и листовая зелень

Лосось и тунец обеспечивают организм белком и рядом важных питательных веществ, включая витамин B12, йод и докозагексаеновую кислоту.

Шпинат, кудрявая капуста и мангольд содержат витамины и антиоксиданты. Эксперт отметил их потенциальную пользу для сердца и мозга, в том числе возможную связь с замедлением возрастного снижения когнитивных функций.

Бобовые и черника

Фасоль и другие бобовые дают белок, клетчатку, витамины и минералы. Они помогают дольше сохранять сытость, а содержащаяся в них клетчатка поддерживает полезные кишечные бактерии и способствует контролю холестерина.

Чернику выделяют как источник антиоксидантов и клетчатки. Ее включение в разнообразное питание может поддерживать работу пищеварительной системы и сердца.

Орехи и цельнозерновые продукты

Орехи сочетают полезные жиры, белок и клетчатку. Их употребление связывают с более благоприятными показателями холестерина и артериального давления.

Цельнозерновые продукты также содержат клетчатку и помогают поддерживать пищеварение. Добавить их в меню можно, заменяя обычный хлеб цельнозерновым, белый рис — коричневым, а привычные макароны — изделиями из цельнозерновой муки.

Натуральный йогурт

Йогурт относится к ферментированным продуктам и может содержать пробиотики, поддерживающие кишечную микробиоту. В исследованиях его регулярное употребление связано с меньшей смертностью, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Шах подчеркивает роль сбалансированного питания: отдельного продукта, который гарантировал бы долголетие, не существует.

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