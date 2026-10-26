Семь продуктов для долгой жизни: что обязательно стоит добавить в рацион

Диетолог Даршан Шах назвал привычную еду, которая содержат важные для организма питательные вещества.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oksana Bratanov
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Диетолог Шах перечислил, какие продукты поддерживают здоровое старение
Рыба, листовая зелень, бобовые, черника, орехи, цельнозерновые продукты и натуральный йогурт могут стать частью рациона, поддерживающего здоровое старение. Об этом сообщает Mirror, приводя рекомендации диетолога Даршана Шаха.
По словам врача, питание влияет на процессы, связанные со старением: воспаление, обновление клеток и регуляцию инсулина. Он рекомендует сочетать овощи и клетчатку с полезными жирами и качественными источниками белка.
Рыба и листовая зелень
Лосось и тунец обеспечивают организм белком и рядом важных питательных веществ, включая витамин B12, йод и докозагексаеновую кислоту.
Шпинат, кудрявая капуста и мангольд содержат витамины и антиоксиданты. Эксперт отметил их потенциальную пользу для сердца и мозга, в том числе возможную связь с замедлением возрастного снижения когнитивных функций.
Бобовые и черника
Фасоль и другие бобовые дают белок, клетчатку, витамины и минералы. Они помогают дольше сохранять сытость, а содержащаяся в них клетчатка поддерживает полезные кишечные бактерии и способствует контролю холестерина.
Чернику выделяют как источник антиоксидантов и клетчатки. Ее включение в разнообразное питание может поддерживать работу пищеварительной системы и сердца.
Орехи и цельнозерновые продукты
Орехи сочетают полезные жиры, белок и клетчатку. Их употребление связывают с более благоприятными показателями холестерина и артериального давления.
Цельнозерновые продукты также содержат клетчатку и помогают поддерживать пищеварение. Добавить их в меню можно, заменяя обычный хлеб цельнозерновым, белый рис — коричневым, а привычные макароны — изделиями из цельнозерновой муки.
Натуральный йогурт
Йогурт относится к ферментированным продуктам и может содержать пробиотики, поддерживающие кишечную микробиоту. В исследованиях его регулярное употребление связано с меньшей смертностью, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Шах подчеркивает роль сбалансированного питания: отдельного продукта, который гарантировал бы долголетие, не существует.
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