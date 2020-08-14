Рэпер Энди Картрайт перед расчленением мог быть отравлен

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Алиса Маркова
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Судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови Александра Юшко.

Рэпер Энди Картрайт перед расчленением мог быть отравлен

Фото: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Рэпер Энди Картрайт перед расчленением мог быть отравлен. Об этом пишут «Невские новости». По данным издания, судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови Александра Юшко. Сейчас версия с отравлением музыканта считается основной.

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