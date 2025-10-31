Обвинение просит 13 лет заключения для вдовы рэпера Энди Картрайта

Эфирная новость

Прокурор настаивает, что Марина Кохал сделала мужу смертельный укол сильнодействующим препаратом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В Петербурге идет заседание по резонансному делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. На скамье подсудимых — вдова музыканта.

Прокурор настаивает, что Марина Кохал расправилась с мужем из ревности, сделав ему укол сильнодействующим препаратом. После чего расчленила и спрятала останки в холодильнике.

Сама Кохал вину не признает. В суде она расплакалась, уверяет, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиками. Обвинение просит для нее 13 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что следователи и криминалисты выявили новые улики по делу об убийстве рэпера Александра Юшко, известного, как Энди Картрайт. Проведенная экспертиза опровергла доводы защиты о наличии у погибшего сахарного диабета — молодой человек был здоров. Накануне своей смерти он пил спиртное со знакомым и жаловался на головную боль.

Дома супруга Марина Кохал поставила Юшко укол — как выяснилось, до этого она 9 раз за несколько дней искала в интернете информацию о действии инсулина, а в день преступления купила препарат в аптеке.

