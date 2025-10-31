Обвинение просит 13 лет заключения для вдовы рэпера Энди Картрайта
Прокурор настаивает, что Марина Кохал сделала мужу смертельный укол сильнодействующим препаратом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Петербурге идет заседание по резонансному делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. На скамье подсудимых — вдова музыканта.
Прокурор настаивает, что Марина Кохал расправилась с мужем из ревности, сделав ему укол сильнодействующим препаратом. После чего расчленила и спрятала останки в холодильнике.
Сама Кохал вину не признает. В суде она расплакалась, уверяет, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиками. Обвинение просит для нее 13 лет заключения.
Ранее 5-tv.ru писал, что следователи и криминалисты выявили новые улики по делу об убийстве рэпера Александра Юшко, известного, как Энди Картрайт. Проведенная экспертиза опровергла доводы защиты о наличии у погибшего сахарного диабета — молодой человек был здоров. Накануне своей смерти он пил спиртное со знакомым и жаловался на головную боль.
Дома супруга Марина Кохал поставила Юшко укол — как выяснилось, до этого она 9 раз за несколько дней искала в интернете информацию о действии инсулина, а в день преступления купила препарат в аптеке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 окт
- Инсулин-убийца: новые подробности в деле об убийстве рэпера Картрайта
- 30 июл
- Дело о смерти рэпера Энди Картрайта снова рассмотрит суд в Петербурге
- 27 июн
- «Следствие затянулось»: могут ли освободить жену рэпера Картрайта
- 27 июн
- «Я изначально ей не верил»: прольет ли четвертая экспертиза свет на гибель Картрайта
- 27 июн
- Суд назначил четвертую экспертизу по делу об убийстве рэпера Картрайта
- 20 мар
- Загадочный конверт: в деле об убийстве Энди Картрайта всплыли новые подробности
- 21 нояб
- Друзья Картрайта раскрыли причину его ссоры с Кохал накануне кровавого убийства
- 21 нояб
- Скандалы и комендантский час: в каких условиях жил Картрайт накануне убийства
- 14 окт
- Кохал не признала вину в убийстве Картрайта и в надругательстве над его телом
- 30 дек
- Адвокат раскрыл подробности похорон Картрайта: «Были только близкие люди»
100%
Нашли ошибку?