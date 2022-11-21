Друзья Картрайта раскрыли причину его ссоры с Кохал накануне кровавого убийства

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 103

Свидетели: Марина Кохал и Энди Картрайт ссорились из-за пандемии коронавируса

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Друзья знаменитого музыканта рассказали, что он отдавал все деньги своей супруге. Почему Кохал устраивала ему скандалы?

Друзья расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) рассказали суду, что он с супругой Мариной Кохал поссорился накануне убийства. Свидетели сообщили, что обвиняемая не выпускала мужа на улицу и скандалила из-за пандемии коронавируса. Информацию об этом предоставил источник 5-tv.ru, который побывал на заседание Смольнинского районного суда в Санкт-Петербурге.

Свидетель Виталий рассказал, что Юшко хотел вернуться домой на Украину. Рэпер жаловался на подавленное состояние. Три месяца Картрайт провел дома, потому что супруга не выпускала его на улицу в период пандемии коронавируса.

Второй друг исполнителя Алексей, сообщил, что познакомились они в 2019 году. Певец рассказывал товарищу, что у него дома участились скандалы из-за эпидемии, но есть и другие поводы. Алексей отметил, что Энди не употреблял запрещенные вещества и все заработанные деньги отдавал Кохал. Она же забрала к него ключи и телефон и установила жесткий комендантский час. По этой причине Картрайт часто не мог попасть домой после 23:00 и отправлялся спать к знакомым.

Крайний свидетель высказался, что Картрайт никогда не употреблял наркотики, но мог выпить алкоголь. Никита также подчеркнул, что Юшко зарабатывал концертной деятельностью, но не оставлял себе деньги — отдавал все Кохал. Последний раз приятели виделись накануне убийства, 23 июля. Тогда рэпер приехал к Никите после работы. Мужчины выпивали, и Юшко признался, что не хочет идти домой.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в холодильнике собственной квартиры. Его вдова рассказала полиции, что нашла мужа мертвым. По ее словам, рядом с ним лежал шприц. Кохал посчитала, что ее муж не заслуживает смерти от передоза, и распилила его тело ножом на десятки фрагментов, чтобы после выкинуть и объявить рэпера пропавшим.

Однако экспертиза не выявила в крови покойного наркотических веществ, и опровергла теорию его супруги. Статус свидетеля Марины Кохал был изменен на подозреваемую. В конце апреля 2022 ей предъявили обвинение в убийстве с надругательством, однако вдова вину не приняла.

Также криминалистам удалось выяснить, что отношения Картрайта и Кохал были накалены из-за появления молодой любовницы у рэп-исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли похороны расчлененного Энди Картрайта.

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