«Следствие затянулось»: могут ли освободить жену рэпера Картрайта

Дело не закрыто и убийца не сможет избежать ответственности. На расследование требуется больше времени.

Сегодня стало известно, что Смольнинский районный суд назначил проведение четвертой экспертизы для выяснения причины смерти рэпера Энди Картрайта. С 2021 года главную подозреваемую в его смерти, экс-жену посадили под домашний арест из-за того, что следствие приняло затяжной характер. До этого она находилась в СИЗО. Адвокат Вадим Багатурия в комментарии 5-tv.ru рассказал, насколько вообще распространено в юридической практике такое.

Эксперт тут же пояснил, что это нельзя считать завершением дела. Сейчас это промежуточная стадия и, действительно, такое происходит, то есть максимум, который человек может находиться под арестом — это 18 месяцев, то есть 1,5 года.

«У нас есть градация: нетяжкие, средней тяжести, тяжкие, и особо тяжкие преступления. По нетяжким, как правило, мера пресечения она не применяется, но в крайнем случае можно арестовать на три месяца. По средней тяжести человек может находится под стражей до полугода, по тяжким — год, по особо тяжким — 1,5 года», — рассказал Багатурия.

То есть, убийство, в котором подозревают супругу Картрайта, не является особо тяжким преступлением. И, если следствие за эти 18 месяцев не окончило расследование, то лицо подлежит освобождению. Это не значит, что дело закрыто, это не значит, что она избежит ответственности, просто сейчас следственные действия требуют дополнительного времени.

«А, поскольку у нас, согласно Уголовному кодексу, и процессуальному кодексу, и Конституции лицо считается невиновным до момента вынесения приговора, юридически, несмотря на наличие всех улик, эта женщина считается невиновной. Поэтому содержать ее под стражей вечно нельзя. Но она остается обвиняемой, просто следствие затянулось», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд нашел нарушения в продлении срока ареста вдове расчлененного Картрайта.

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