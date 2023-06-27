Суд назначил четвертую экспертизу по делу об убийстве рэпера Картрайта

Обстоятельства гибели музыканта устанавливают по сей день. Его обнаружили расчлененным в 2020 году. Останки находились в холодильнике среди продуктов.
Фото: Instagram* / kkkartrait
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил проведение четвертой судебно-медицинской экспертизы для выяснения обстоятельств смерти рэпера Энди Картрайта. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемой в совершении убийства — вдовы музыканта Марины Кохал — Сергей Лукьянов.
«Перед экспертами поставлены вопросы, направленные на выяснение причины смерти Александра Юшко (настоящее имя и фамилия рэпера Картрайта — Прим. ред.)», — сообщил он.
По одной из последних версий следствия, вдова рэпера приобрела, а позже ввела супругу обманным путем инсулиновый препарат. В результате артист впал в кому, позднее умер. А дальше, как полагает следствие, женщина расчленила тело мужа при помощи ножовки и ножа.
По словам адвоката девушки, после применения препарата должны оставаться следы глюкозы в глазу, а в результатах последних экспертиз вещества обнаружено не было.
О смерти музыканта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки были обнаружены в холодильнике среди продуктов в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Марина на допросе заявила, что ей пришлось расчленить тело супруга и инсценировать его исчезновение, так как накануне он якобы скончался от передозировки наркотиками, а это, по ее мнению, недостойная рэпера смерть. Однако судмедэксперты не обнаружили следы веществ в его крови и опровергли версию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего рэпер Энди Картрайт ругался с женой накануне смерти.
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