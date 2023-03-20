Загадочный конверт: в деле об убийстве Энди Картрайта всплыли новые подробности
На заседании суда по деле об убийстве Энди Картрайта появился загадочный конверт
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Следствие на протяжении трех лет не может установить, что на самом деле Кохал сделала со своим мужем.
В деле Марины Кохал, расчленившей своего супруга-рэпера Энди Картрайта, появились новые подробности. В Смольнинском районном суде состоялось очередное заседание по делу о смерти исполнителя, на котором появился загадочный конверт.
Сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга сообщил, что сторона защиты принесла в зал запечатанное письмо. Представители объяснили, что ранее направили изготовителю инсулина запрос о случаях передозировки и смертельных исходов от препарата, однако в «таинственном конверте» было подтверждение об отсутствии подобных инцидентов.
О смерти музыканта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки были обнаружены в холодильнике среди продуктов в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Марина объяснила, что ей пришлось расчленить тело супруга и инсценировать его исчезновение, так как накануне он скончался от передоза, а это недостойная рэпера смерть.
Супругу рэпера обвиняют в убийстве, но все три года не могут установить, каким именно способом она избавилась от собственного мужа. По данным следствия, накануне гибели Кохал ввела Картрайту инсулин. С 2021 года она находится под домашним арестом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях жил Картрайт накануне убийства и почему хотел уехать от жены.
- 21 нояб
- Друзья Картрайта раскрыли причину его ссоры с Кохал накануне кровавого убийства
- 21 нояб
- Скандалы и комендантский час: в каких условиях жил Картрайт накануне убийства
- 14 окт
- Кохал не признала вину в убийстве Картрайта и в надругательстве над его телом
- 30 дек
- Адвокат раскрыл подробности похорон Картрайта: «Были только близкие люди»
- 10 нояб
- Расчлененный рэпер Картрайт мучительно умирал на протяжении нескольких часов
- 10 нояб
- Адвокат семьи Картрайта заявил, что жена расчленяла рэпера еще живым
- 28 окт
- Обвиняемые в убийстве мужей Кохал и Судакова сидели в одной камере и дружили
- 28 окт
- Разрыдалась и бросилась на шею к адвокату: Почему обвиняемую в убийстве Картрайта освободили из-под стражи
- 27 окт
- «Это позор!» — мать Картрайта потеряла дар речи после решения суда по Кохал
- 27 окт
- «Укол мне поставила!» — последняя переписка расчлененного Картрайта с другом
Читайте также
60%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?