Защита вдовы расчлененного рэпера Картрайта обжаловала приговор суда

Адвокаты вдовы рэпера Энди Картрайта, настоящее имя которого Александр Юшко, обвиняемой в убийстве мужа, обжаловали приговор против нее. Об этом стало известно из данных картотеки Смольнинского районного суда.

Суд назначил Марине Кохал 12,5 лет тюремного заключения за убийство мужа. По информации ведомства следует, что приговор был оспорен защитой женщины после жалобы в начале декабря.

Расчлененное тело Юшко обнаружили в квартире Санкт-Петербурга в конце июля 2020 года. Тогда супруга музыканта рассказала, что он умер после передозировки наркотиков. Она же якобы для сокрытия «бесславного» ухода знаменитости из жизни расчленила его труп на 15 частей. Останки рэпера обнаружили в его квартире. Они были расфасованы вдовой по пакетам.

По данным следствия, Кохал ввела мужу опасный препарат, который создал угрозу для жизни, а после умышленно не оказала помощь в июле 2020 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, вдову расчлененного рэпера Картрайта приговорили к 12,5 года колонии. Также известно, что Кохал не признала вменяемую ей вину.

