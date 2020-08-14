Бесплатную эвакуацию россиян из-за границы могут отменить
МИД РФ может обязать граждан возвращать в бюджет средства, потраченные государством на возврат из-за границы в исключительных случаях.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Законодательство, гарантирующее безвозмездную эвакуацию россиян из-за рубежа в исключительных случаях, может быть изменено, сообщают «Ведомости».
МИД РФ намерен сделать услугу возвращения на родину платной, поскольку действующие принципы оказания помощи оказались неэффективными. Это, по мнению представителей ведомства, стало очевидно в условиях пандемии. Если предложение будет одобрено, гражданам придется возмещать затраты государства в течение трех месяцев после эвакуации.
Сейчас такая помощь оказывается бесплатно, однако действующие критерии довольно размыты. Определить, присутствует ли угроза жизни российскому туристу, очень сложно. Чиновники предлагают оказывать услугу только после поступившего обращения.
«Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни, — сообщили в МИД.
Подобная практика существует в ряде европейских стран.
Ранее 5-tv публиковал подробности уникальной операции по вывозу россиян из Африки.
Читайте также
59%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?