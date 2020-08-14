Бесплатную эвакуацию россиян из-за границы могут отменить

Законодательство, гарантирующее безвозмездную эвакуацию россиян из-за рубежа в исключительных случаях, может быть изменено, сообщают «Ведомости».

МИД РФ намерен сделать услугу возвращения на родину платной, поскольку действующие принципы оказания помощи оказались неэффективными. Это, по мнению представителей ведомства, стало очевидно в условиях пандемии. Если предложение будет одобрено, гражданам придется возмещать затраты государства в течение трех месяцев после эвакуации.

Сейчас такая помощь оказывается бесплатно, однако действующие критерии довольно размыты. Определить, присутствует ли угроза жизни российскому туристу, очень сложно. Чиновники предлагают оказывать услугу только после поступившего обращения.

«Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни, — сообщили в МИД.

Подобная практика существует в ряде европейских стран.

Ранее 5-tv публиковал подробности уникальной операции по вывозу россиян из Африки.