Природные афродизиаки: ТОП-3 продукта, повышающих либидо

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Анастасия Шадская
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Сексолог и психолог Сергей Ланг рассказал, после какой еды сексуальное влечение к партнеру повышается.

Природные афродизиаки: ТОП-3 продукта, повышающих либидо

Фото: www.globallookpress.com /Yulia Kapishnikova

Психолог и сексолог Сергей Ланг в интервью для радио Sputnik. рассказал, как повысить сексуальное влечение к партнеру при помощи популярных продуктов. По его словам, существует немало природных афродиазиков. 

Рукола

Рукола — не просто полезная зелень для салата. Ее свойство повышать потенцию известно с древних времен, и особенно хорошо она влияет на мужчин. Кроме того, в руколе содержится много витаминов и антиоксидантов для укрепления иммунитета.

Кофе

Кофе придает бодрость как в течение дня, так и в постели. Причем запах кофейных зерен одинаково влияет на представителей обоих полов, повышая их либидо.

Морепродукты

Любые морепродукты — осьминоги, устрицы, гребешки и так далее. — не только являются деликатесами, но и славятся как природные афродизиаки. Ужин с морепродуктами часто плавно перетекает в постель с приятным для мужчин и женщин продолжением.

А что еще?

Но нельзя надеяться только на одни продукты. Существует индивидуальная непереносимость, особенности организма, да и афродизиаки на всех влияют по-разному.

«Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, для каждого нужен свой», - пояснил Ланг. 

Немало важно и психическое состояние партнеров. Не только женщины «любят ушами».

«Сексуальное желание идет из головы», — напомнил известную истину специалист.

5-tv.ru приводил мнение специалистов, как часто нужно заниматься сексом.

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