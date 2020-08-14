Видео: Хабиб Нурмагомедов задумался о завершении спортивной карьеры
Чемпион UFC рассказал на пресс-конференции, что после смерти отца думал об уходе из спорта.
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Фото, видео: Instagram @khabib_nurmagomedov, 5-tv.ru
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции, посвященной его будущей встрече с коллегой из США Джастином Гэтжи. Она состоится 24 октября.
Во время беседы с представителями прессы Хабиба спросили о его самочувствии после трагической потери отца, который умер от коронавируса. Также у него уточнили, не планирует ли он завершать карьеру.
«Конечно, мысли разные были в голове, приходили и до сих пор приходят, — ответил Нурмагомедов. — Но в данный момент мне назначили бой, я готовлюсь, долгосрочных планов не строю».
Хабиб указал на то, что предстоящий поединок с Гэтжи стал для него лучшей мотивацией — ему хочется не уйти, а вернуться, проявить себя. Строгий тренировочный режим и диета также помогают отвлечься от грустных мыслей и происходящего вокруг.
Однако в целом вопрос об уходе из профессионального спорта не кажется Хабибу чем-то отдаленным.
«Если смотреть, сколько времени я в спорте, я уже ветеран, — заметил чемпион UFC. — Даже если бы завершил, за плечами хорошая карьера».
5-tv.ru писал, что Хабиб мечтает в 2021 году провести бой с канадцем Сен-Пьером.
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