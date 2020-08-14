Гастрономический кошмар Пухляша: Little Big выпустили новый клип

|
Софья Зуева
87

В новом клипе эпатажной группы Little Big снялся полюбившийся многим бодипозитивный танцор Дмитрий Красилов.

Гастрономический кошмар Пухляша: Little Big выпустили новый клип

Фото: Instagram @littlebigband

Тема:
Little Big

Петербургская электронная формация Little Big выпустила новый клип на песню «Tacos» с Дмитрием Красиловым в главной роли. Танцору принесла известность одна из предыдущих работ музыкантов — клип на песню «Uno».

Instagram @littlebigband

Сюжет видео разворачивается на кухне. Попытка перекусить обернулась для Пухляша сущим кошмаром: аппетитные закуски пустились в пляс под заводную песню Little Big и на какой-то момент перестали быть съедобными. Но все это главному герою лишь показалось, и после наваждения он без каких-либо угрызений совести смог съесть свой бутерброд.

Клип изобилует массой оригинальных костюмов. Здесь и платье из лаваша, и парик из лапши быстрого приготовления, и шляпа из пиццы, и множество других забавных элементов, которые предстоит рассмотреть зрителю. Пользователи нашли, что сказать музыкантам о новом творении.

«Психоделика приобрела новый формат»,

«На карантине еда тоже сходит с ума»,

«Я ему говорил что не надо было есть в той шаурмечной», — написали под видео юзеры.

Нашлись и те, кто обвинил петербургский коллектив в плагиате. По их мнению, музыканты скопировали идею песни с мультипликационного персонажа.

«Это же песня из „Южного парка“, 7 сезон 5 серия, когда Картман переодел свою руку в Дженнифер Лопес и исполнял песню про „такос“ и „буритос“», — отметил один из пользователей YouTube.

Меньше чем за два часа ролик собрал порядка полумиллиона просмотров в YouTube и 150 тысяч в Instagram.

Клип музыкантов на песню «Uno» побил все рекорды и стал самым просматриваемым видео участников конкурса «Евровидение» — более 142 миллионов. Многие предположили, что подобный успех музыкантом удалось завоевать, в том числе, благодаря заводным танцам бодипозитивного актера Дмитрия Красилова.

Ранее 5-tv сообщал, что Пухляш нанял себе личного секретаря.

Тема:
Little Big
11 авг
«У меня нет пластики!» — фанаты едва не довели до истерики похорошевшую солистку Little Big
6 авг
Пухляш из Little Big завел себе мальчика-секретаря
2 авг
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
27 июл
«Прости!» — лидер группы Little Big принес извинения израильтянке Нетте Барзилай
22 июл
«Это заслуга Пухляша Красилова!» — поклонники о грандиозном успехе Little Big
20 июл
Клип Little Big — самый просматриваемый на YouTube-канале «Евровидения»
17 июл
«Добрый пельмень»: Пухляш Красилов заменил боксерскую грушу Гном Гномычу
16 июл
«Наскибидибил»: Лидер Little Big стал обладателем своего первого Porsche и уже дал ему имя
16 июн
«Снята под копирку»: композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее
16 июн
Little Big обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas

Читайте также

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
В России разработали компактный пистолет для МВД и Росгвардии
16:13
«Мои любимые девочки» — Игоря Крутого тронула фотография второй жены
16:09
За что предложили лишать прав злостных автохулиганов
15:59
Адвокат семьи Картрайта потребовал, чтобы Марину Кохал оставили в СИЗО
15:55
Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?
15:28
Тихановская заявила, что на выборах ее поддержали 60-70% избирателей

Сейчас читают

«Я тебя просто застрелю»: Светлана Лазарева ответила на слухи о разводе с мужем
Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок