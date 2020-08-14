Гастрономический кошмар Пухляша: Little Big выпустили новый клип
В новом клипе эпатажной группы Little Big снялся полюбившийся многим бодипозитивный танцор Дмитрий Красилов.
Фото: Instagram @littlebigband
Петербургская электронная формация Little Big выпустила новый клип на песню «Tacos» с Дмитрием Красиловым в главной роли. Танцору принесла известность одна из предыдущих работ музыкантов — клип на песню «Uno».
Сюжет видео разворачивается на кухне. Попытка перекусить обернулась для Пухляша сущим кошмаром: аппетитные закуски пустились в пляс под заводную песню Little Big и на какой-то момент перестали быть съедобными. Но все это главному герою лишь показалось, и после наваждения он без каких-либо угрызений совести смог съесть свой бутерброд.
Клип изобилует массой оригинальных костюмов. Здесь и платье из лаваша, и парик из лапши быстрого приготовления, и шляпа из пиццы, и множество других забавных элементов, которые предстоит рассмотреть зрителю. Пользователи нашли, что сказать музыкантам о новом творении.
«Психоделика приобрела новый формат»,
«На карантине еда тоже сходит с ума»,
«Я ему говорил что не надо было есть в той шаурмечной», — написали под видео юзеры.
Нашлись и те, кто обвинил петербургский коллектив в плагиате. По их мнению, музыканты скопировали идею песни с мультипликационного персонажа.
«Это же песня из „Южного парка“, 7 сезон 5 серия, когда Картман переодел свою руку в Дженнифер Лопес и исполнял песню про „такос“ и „буритос“», — отметил один из пользователей YouTube.
Меньше чем за два часа ролик собрал порядка полумиллиона просмотров в YouTube и 150 тысяч в Instagram.
Клип музыкантов на песню «Uno» побил все рекорды и стал самым просматриваемым видео участников конкурса «Евровидение» — более 142 миллионов. Многие предположили, что подобный успех музыкантом удалось завоевать, в том числе, благодаря заводным танцам бодипозитивного актера Дмитрия Красилова.
Ранее 5-tv сообщал, что Пухляш нанял себе личного секретаря.
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