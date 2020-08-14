Видео: Летчики Росгвардии исполнили мечту мальчика с диагнозом ДЦП

Маленький Ярослав Ефремов мечтает вырасти летчиком даже несмотря на то, что живет с диагнозом ДЦП. Он всегда хотел познакомиться с военнослужащими и, конечно же, сесть за штурвал. Офицеры иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии осуществили мечту Ярослава и провели для него с друзьями интересную экскурсию.

14 августа, за день до семилетия мальчика, ребят встретили на стоянке военной техники действующие пилоты воздушных судов и командир эскадрильи подполковник Алексей Алехин.

Юным любителям военного дела показали аэродром, а также рассказали об особенностях службы в Росгвардии. Самое интересное ждало Ярослава в конце экскурсии — его познакомили с вертолетом Ми-8 и посадили за штурвал.

Кроме того, маленьких гостей провели по выставке вооружения и прокатили на бронеавтомобиле Тигр. Ярослав посмотрел огромное количество фильмов о военных летчиках и прочитал множество книг, поэтому для него стало огромной радостью увидеть объекты своего увлечения вживую.

Мальчик выразил благодарность за удостоенное внимание и поздравил военных с профессиональным праздником — Днем Воздушного Флота России, который отмечается 16 августа. По признанию юного любителя военного дела, это день он запомнит навсегда.

Пресс-служба Росгвардии

Идея пригласить мальчика на территорию военной части родилась у командира эскадрильи. Подполковник Алехин увидел сюжет с Ярославом на центральном телевидении, где тот рассказал, что хотел бы стать летчиком и военным. Тогда офицер решил, что можно устроить для мальчика настоящий праздник. Как призналась мама Ярослава, военнослужащим удалось сделать его день рождения незабываемым.

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