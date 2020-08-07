Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел».

Накануне героем нашего сюжета стал маленький Ваня из Сочи. У малыша кистозная дисплазия почек. Помочь может только пересадка. Для подготовки к операции необходим принимать дорогостоящий препарат. Его стоимость больше миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Помоги точка орг» четыре миллиона 317 тысяч 135 рублей. Спасибо вам!