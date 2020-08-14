Попросившую оценить наряд Розу Сябитову раскритиковали за прическу
Ведущая «Давай поженимся» примерила новое летнее платье, но внимание привлекла ее шевелюра.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Главная сваха страны Роза Сябитова и ее коллега актриса и телеведущая Лариса Гузеева часто подвергаются нападкам со стороны диванных критиков. На сей раз под раздачу попала Сябитова, опубликовавшая фото в новом образе на личной странице в Instagram.
«Попав на телевидение и познакомившись с профессиональными стилистами, я поняла, что у меня нет врожденного чувства стиля», — призналась подписчикам Сябитова. — Подкачали родители и среда».
Телеведущая подвела свои размышления к тому, что всегда обращается за помощью к знатокам моды. Она же предложила прокомментировать свое мнение подписчикам и оценить ее образ в светлом летнем платье с рисунком из цветов. Однако реакция была не такой, как ожидалось, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Пользователи сети подвергли разносторонней критике и образ 58-летней Сябитовой, и ложную скромность, и неумение преподносить себя. В итоге ведущая даже не выдержала и пришла к разошедшимся комментаторам с язвительным замечанием.
«Искренне сочувствую вам, что вы образ артиста путаете с его обычной жизнью».
Несмотря на ответ Сябитовой подписчики телеведущей продолжили давать советы. Причем в первую очередь не о ее платье, а о прическе. Как оказалось, многие давно держали в себе недовольство этим моментом.
«Платье в стиле 1950-х, и прическа оттуда»;
«Фото, на котором вы сейчас, хорошее, кроме прически. Найдите себе грамотного парикмахера»;
«И цвет платья не ваш, и фасон… И с прической что-то не то», — написали они ей.
5-tv.ru писал, почему Роза Сябитова не общается с Ларисой Гузеевой вне съемок.
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