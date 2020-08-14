ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты выборов президента
Всего в выборах главы государства приняли участие почти 5,8 миллионов человек.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела окончательные итоги выборов президента в Белоруссии, которые состоялись 9 августа.
Согласно обновленным данным, действующий глава Республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская получила 10,12%.
Остальные кандидаты в президенты остались далеко позади. Анну Канопацкую на выборах поддержали 1,68% избирателей, Андрея Дмитриева — 1,21%, а Сергея Черечня — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.
«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в сообщение на официальном сайте ЦИК.
Всего в выборах приняли участие почти 5,8 миллионов человек. Сразу после объявления предварительных результатов 9 августа начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранителями. В результате несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки сотрудников полиции и демонстрантов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске отпустили всех задержанных в ходе протестов.
Читайте также
43%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?