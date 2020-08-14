Страшное ДТП под Уфой унесло жизни трех человек

Автомобильная авария с участием ВАЗ-2101 и «Лада Приора» произошла на трассе в Уфимском районе Башкирии. Как стало известно 5-tv.ru, в ДТП погибли три человека.

Столкновение произошло на 1332-м километре трассы М-7. За рулем «Приоры» находился, как считает следствие, 33-летний житель Уфимского района, за рулем за ВАЗ-2101 — 78-летний уфимец.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка скончались еще до прибытия кареты скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие проверки, подробности произошедшего уточняются.

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