Путин предложил созвать встречу Совбеза ООН с участием глав ФРГ и Ирана
О решении российского лидера сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в самом скором времени онлайн-встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете безопасности ООН. Оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции Совета безопасности 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации совместного всеобъемлющего плана действий», — зачитал министр иностранных дел.
Также, по его словам, российский лидер выразил беспокойство в связи с дискуссиями по иранскому вопросу в Совбезе ООН. Он отметил, что в сторону этой страны выдвигаются порой необоснованные обвинения.
«Альтернатива — дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты», —процитировал Путина Лавров.
Ранее США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. По мнению Вашингтона, Тегеран продолжает угрожать жизни и средствам к существованию миллионов ни в чем не повинных людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
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