Видео: США обвинили Иран в захвате танкера в международных водах

В США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Видео, подтверждающее высадку морпехов на борт судна, опубликовано в социальных сетях. Американское командование утверждает, что речь идет о танкере под флагом Либерии, который следовал из одного порта Эмиратов в другой.

Летом прошлого года похожий случай спровоцировал серьезное обострение отношений между Тегераном и западными странами. Тогда в Ормузском проливе военные Ирана задержали британский танкер.