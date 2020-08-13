Видео: США обвинили Иран в захвате танкера в международных водах

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В социальных сетях тут же появились кадры, которые это якобы подтверждают.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

В США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Видео, подтверждающее высадку морпехов на борт судна, опубликовано в социальных сетях. Американское командование утверждает, что речь идет о танкере под флагом Либерии, который следовал из одного порта Эмиратов в другой.

Летом прошлого года похожий случай спровоцировал серьезное обострение отношений между Тегераном и западными странами. Тогда в Ормузском проливе военные Ирана задержали британский танкер.

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