Видео: США обвинили Иран в захвате танкера в международных водах
В социальных сетях тут же появились кадры, которые это якобы подтверждают.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
В США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
Видео, подтверждающее высадку морпехов на борт судна, опубликовано в социальных сетях. Американское командование утверждает, что речь идет о танкере под флагом Либерии, который следовал из одного порта Эмиратов в другой.
Летом прошлого года похожий случай спровоцировал серьезное обострение отношений между Тегераном и западными странами. Тогда в Ормузском проливе военные Ирана задержали британский танкер.
Читайте также
55%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?