Маски уйдут в прошлое? Ученые разработали назальный спрей от коронавируса

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Молодцова Анна
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Одно впрыскивание может защитить организм от COVID-19 на сутки.

Маски уйдут в прошлое? Ученые разработали назальный спрей от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com /Ahmad Halabisaz

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали средство, которое, по их словам, способно эффективно защитить от коронавируса и составить конкуренцию маскам.

Речь идет о назальном спрее, получившим название AeroNabs, в основе которого — нанотела синтетического происхождения. При попадании частиц в носовые пазухи, они создают защитную оболочку, которая блокирует процесс прикрепления спайкового белка вируса к здоровым клеткам человека. Проведенные эксперименты уже доказали эффективность нового препарата, пишет abc7news.

По мнению ученых, подобный спрей можно рассматривать как молекулярное средство индивидуальной защиты, только более эффективное. Однократного использования вполне достаточно, чтобы защититься от COVID-19 на 24 часа. В перспективе препарат может вполне заменить обычные маски, полагают исследователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые установили связь между резус-фактором и риском заразиться COVID-19.

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Маски уйдут в прошлое? Ученые разработали назальный спрей от коронавируса

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