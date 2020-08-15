Майли Сайрус объяснила, почему рассталась с бойфрендом

Скандальная певица Майли Сайрус и музыкант Коди Симпсон расстались спустя почти год отношений. Решение закончить роман пара приняла несколько недель назад, сообщает издание TMZ.

Разрыв и его причины Сайрус и Симпсон держали в секрете, пока об этом общественности не сообщили «осведомленные источники». Майли пришлось объясниться с фанатами в сторис своего профиля Instagram.

«Мы с моим бойфрендом действительно расстались. Сейчас две половинки не могут образовать единое целое, поэтому каждый из нас будет работать над собой по отдельности, чтобы стать лучшей версией себя. Мы просто решили, кем мы хотим быть, что мы хотим от жизни», — откровенно поделилась певица.

Кроме этого, Майли сообщила, что они с Коди разошлись мирно и остаются друзьями. Поэтому попросила поклонников не удивляться, если «вдруг они через неделю пойдут вместе поесть пиццу».

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