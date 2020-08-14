Озвучена вероятная причина аварийной посадки Ан-2 в подсолнечном поле под Уфой
ЧП произошло поблизости от аэропорта в Башкортостане.
Фото: ТАСС / Вова Жабриков
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в подсолнечном поле под Уфой. ЧП произошло в семи километрах от аэропорта в Башкортостане. На борту воздушного судна находились два человека. По предварительной информации, никто не пострадал.
По данным источника 5-tv.ru, причиной аварийной посадки стала неисправность движка. Другие обстоятельства произошедшего уточняются. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку.
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