«Золотой голос»: Видео с поющей собакой покорило соцсети

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Алиса Старжевская
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Хозяин пса исполнил мелодию дуэтом со своим питомцем и вызвал восторг тысяч пользователей.

Фото, видео: www.facebook.com / Rohit Nair

Комик, писатель и по совместительству хозяин музыкальной собаки — Рохит Наир из Мумбаи делится с пользователями записями их с Зои дуэтов. Фолловеры в восторге от музыкальных способностей питомца и пророчат ей победу на собачьем «Евровидении», если таковое имеется.

Собака вместе с хозяином дуэтом исполняют мелодию. Сначала протяжно запевает Рохит Наир, а как только он замолкает, то же самое повторяет Зои.

Видео с поющей Зои за несколько дней собрало более двух миллионов просмотров и несколько тысяч восторженных комментариев.

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