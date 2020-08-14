Фото с места аварийной посадки Ан-2 в подсолнечном поле Башкирии

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Светлана Шевченко
Срочная новость 21

Установлены также личности тех, кто был на борту аварийно севшего воздушного судна.

Фото с места аварийной посадки Ан-2 в подсолнечном поле Башкирии

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые фотографии с места аварийной посадки Ан-2 в подсолнечном поле Башкирии.

Внешних серьезных повреждений при посадке воздушное судно не получило. На месте работают экстренные службы.

Установлено, что на борту аварийно севшего воздушного судна находились два человека — владелец самолета Олег Большаков и его пассажир.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Фото с места аварийной посадки Ан-2 в подсолнечном поле Башкирии

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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