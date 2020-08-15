🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, Луна в знаке Водолей покровительствует всем, кто много трудится и никогда не перестает идти к своей цели. Представителям всех знаков зодиака рекомендуется собрать волю в кулак и смело обходить все трудности на пути.

♈ Овен

Овны, перестаньте жить прошлым. Вам необходимо запомнить одну важную истину: то, что прошло, уже не вернешь. Поэтому перестаньте кусать локти и научитесь принимать настоящее таким, каким оно есть. Иногда в жизни все происходит не так, как мы хотим. Но это не повод отчаиваться.

Космический совет: ваше будущее в ваших руках.

♉ Телец

Тельцы, есть часть вас, которая сопротивляется изменениям, а есть другая часть, которая привыкла жить в хаосе. Какая часть вас будет преобладать — решать вам. Однако наиболее мудрым решением будет, если вы научитесь примерять две свои враждующих стороны.

Космический совет: соедините в себе «инь» и «янь».

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня звезды вас просят руководствоваться законом кармы: «что посеешь, то и пожнешь». Это особенно актуально для вашей профессиональной и творческой жизни на данный момент. Если вы начнете помогать другим, то в скором времени увидите, как профессиональная карьера начнет складываться как нельзя лучше.

Космический совет: не забывайте о принципе бумеранга.

♋ Рак

Раки, вы сейчас находитесь перед серьезным выбором. Сказать «да» одному для вас значит отказаться от другого. Вы хотите изменить жизнь в лучшую сторону, но пока не знаете как. Вселенная советует вам прислушаться к своему сердцу и делать то, что подсказывает интуиция.

Космический совет: прекратите сомневаться.