🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, полная Луна в знаке Водолей советует заняться организацией своего пространства и разложить в голове все по полочкам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, Луна в знаке Водолей покровительствует всем, кто много трудится и никогда не перестает идти к своей цели. Представителям всех знаков зодиака рекомендуется собрать волю в кулак и смело обходить все трудности на пути.

♈ Овен

Овны, перестаньте жить прошлым. Вам необходимо запомнить одну важную истину: то, что прошло, уже не вернешь. Поэтому перестаньте кусать локти и научитесь принимать настоящее таким, каким оно есть. Иногда в жизни все происходит не так, как мы хотим. Но это не повод отчаиваться.

Космический совет: ваше будущее в ваших руках.

♉ Телец

Тельцы, есть часть вас, которая сопротивляется изменениям, а есть другая часть, которая привыкла жить в хаосе. Какая часть вас будет преобладать — решать вам. Однако наиболее мудрым решением будет, если вы научитесь примерять две свои враждующих стороны.

Космический совет: соедините в себе «инь» и «янь».

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня звезды вас просят руководствоваться законом кармы: «что посеешь, то и пожнешь». Это особенно актуально для вашей профессиональной и творческой жизни на данный момент. Если вы начнете помогать другим, то в скором времени увидите, как профессиональная карьера начнет складываться как нельзя лучше.

Космический совет: не забывайте о принципе бумеранга.

♋ Рак

Раки, вы сейчас находитесь перед серьезным выбором. Сказать «да» одному для вас значит отказаться от другого. Вы хотите изменить жизнь в лучшую сторону, но пока не знаете как. Вселенная советует вам прислушаться к своему сердцу и делать то, что подсказывает интуиция.

Космический совет: прекратите сомневаться.

♌ Лев

То, что мы живем в неспокойные времена, ни для кого не новость, Львы. Но не у всех есть такой же механизм преодоления трудностей, как у вас. Вы обладаете уникальной способностью максимально быстро переходить из состояния разочарования в состояние душевного равновесия. Используйте свой уникальный дар, чтобы не поддаться всеобщей панике.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♍ Дева

Границы — это не то же самое, что преграды, Девы. Сегодня карты призывают вас изучить, как и где вы блокируете себя от получения любви, которую заслуживаете. Это правда, что открытие себя заставит вас почувствовать себя уязвимым, но это процесс, который в конечном итоге освободит вас.

Космический совет: перестаньте сковывать свои действия воображаемыми границами.

♎ Весы

Весы, вы не мечтаете слишком о большом. Ваши желания вполне соответствуют потребностям обычного человека. Вы не можете построить империю в одночасье, но можете сделать первый шаг, и именно это вас поощряют сделать сейчас звезды. В сфере любви и романтики карты указывают на страстный роман — жаркий роман — случайную встречу, которая может вновь разжечь огонь, дремавший внутри вас.

Космический совет: готовьтесь окунуться в омут любви и страсти.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня у вас обострится интуиция. интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. У вас будут удаваться все дела, нужно только верить в себя и в то, что все получится.

Космический совет: сохраняйте внутреннюю уверенность.

♐ Стрелец

Стрельцы, легко почувствовать, что все рушится, учитывая, что в этот момент вы находитесь в гуще хаоса. Но ощущение жертвы не поможет вам избавиться от возникших проблем. Возьмите ситуацию под контроль, выдохните, сварите зеленый чай с ромашкой и просто расслабьтесь.

Космический совет: позвольте себе переключить внимание с проблем на другие вещи.

♑ Козерог

Козероги, вас невозможно не заметить. Везде, где вы появляетесь, вы оказываетесь в центре внимания. От простых смертных вас отличает безупречный вкус, а также искренняя любовь к роскоши, которая сегодня позволит вам привлечь новые знакомства.

Космический совет: всегда оставайтесь собой.

♒ Водолей

Мы все жаждем близости, но мы боимся того, что можем оказаться уязвимыми перед другим. Бросьте себе вызов и постарайтесь в любом случае быть самим собой. Есть только один способ установить связь со своим партнером на более глубоком уровне — ему открыться.

Космический совет: не бойтесь быть искренними с другими.

♊ Рыбы

Для вас день будет складываться непросто. Планеты заставляют вас чувствовать себя неуверенно, но не отчаивайтесь. В глубине спрятана гигантская мощь, которая очень скоро покажет, кто в доме главный.

Космический совет: не жалейте себя

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

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