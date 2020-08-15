Видео: Бесстрашная дочка Кудрявцевой осваивает экстремальные развлечения
Телеведущая с двухлетней Машей прилетела на курорт в Турцию.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Популярная ведущая Лера Кудрявцева активно проводит это лето. Она уже успела отпраздновать второй день рождения своей младшей дочки Маши, отдохнуть на российском побережье, а теперь и в Турции. На своей странице в Instagram звезда поделилась самыми яркими моментами своего отпуска.
Некоторые подписчики считают наследницу Кудрявцевой абсолютно бесстрашной. Малышка бойко плещется в резиновом круге в большом бассейне, катается с высокой горки, играет с мячом и гуляет, не держась за руку матери.
«Еще!» — заливисто хохочет девочка, наслаждаясь плаванием.
«Вот так!» — показывает она класс, самостоятельно съезжая с горки под причитания мамы.
Маша — дочь телеведущей Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова. Для своей малышки родители не жалеют ничего, на день рождения юная красавица даже получила уменьшенную копию дорогой иномарки.
В Турции Кудрявцева выбрала очень дорогой отель. Высокая стоимость проживания объясняет, почему телеведущая с наследницей часто веселится вне окружения других отдыхающих.
5-tv.ru ранее писал, что Леру Кудрявцеву раскритиковали за дорогой отдых в Турции.
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