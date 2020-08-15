Видео: Бесстрашная дочка Кудрявцевой осваивает экстремальные развлечения

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Анастасия Шадская
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Телеведущая с двухлетней Машей прилетела на курорт в Турцию.

Фото, видео: Instagram @leratv

Популярная ведущая Лера Кудрявцева активно проводит это лето. Она уже успела отпраздновать второй день рождения своей младшей дочки Маши, отдохнуть на российском побережье, а теперь и в Турции. На своей странице в Instagram звезда поделилась самыми яркими моментами своего отпуска. 

Некоторые подписчики считают наследницу Кудрявцевой абсолютно бесстрашной. Малышка бойко плещется в резиновом круге в большом бассейне, катается с высокой горки, играет с мячом и гуляет, не держась за руку матери.

«Еще!» — заливисто хохочет девочка, наслаждаясь плаванием.

«Вот так!» — показывает она класс, самостоятельно съезжая с горки под причитания мамы.

Instagram @leratv

Маша — дочь телеведущей Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова. Для своей малышки родители не жалеют ничего, на день рождения юная красавица даже получила уменьшенную копию дорогой иномарки.

В Турции Кудрявцева выбрала очень дорогой отель. Высокая стоимость проживания объясняет, почему телеведущая с наследницей часто веселится вне окружения других отдыхающих.

5-tv.ru ранее писал, что Леру Кудрявцеву раскритиковали за дорогой отдых в Турции.

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