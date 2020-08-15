«Уже поднадоело»: фанаты не оценили новый клип Little Big

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Софья Зуева
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Видеоработа с Пухляшом в главной роли показалась фанатам примитивной, созданной для детей, а не для любителей электронной музыки.

«Уже поднадоело»: фанаты не оценили новый клип Little Big

Фото: vk.com/littlebigband

Тема:
Little Big

Новый клип петербургской сатирической арт-коллаборации Little Big раскритиковали в сети. Ролик, снятый на песню «Tacos», опубликовали в YouTube 14 августа. Многие остались недовольны работой музыкантов.

Фанатов разочаровал уход группы от привычного жесткого электронного звучания. Также они отметили, что Little Big стали выдавать похожие друг на друга идеи и перестали удивлять.

«Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до»,

«Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить»,

«Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно»,

«Вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен», — прокомментировали работу подписчики группы.

Однако нашлись и те, кому последнее творение музыкантов понравилось. Они отметили, что песня получилась забавной, танцевальной, а видео — динамичным и интересным.

Менее чем за сутки клип с Дмитрием Красиловым в главной роли, более известным по прозвищу Пухляш, собрал порядка двух с половиной миллионов просмотров.

Петербургская группа должна была участвовать в конкурсе «Евровидение-2020», однако из-за пандемии музыкальное шоу перенесли на следующий год. Будут ли Little Big выступать на «Евровидении-2021», пока не известно.

Ранее 5-tv сообщал о том, что коллектив Little Big выпустил новый клип.

Тема:
Little Big
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