«Уже поднадоело»: фанаты не оценили новый клип Little Big
Видеоработа с Пухляшом в главной роли показалась фанатам примитивной, созданной для детей, а не для любителей электронной музыки.
Фото: vk.com/littlebigband
Новый клип петербургской сатирической арт-коллаборации Little Big раскритиковали в сети. Ролик, снятый на песню «Tacos», опубликовали в YouTube 14 августа. Многие остались недовольны работой музыкантов.
Фанатов разочаровал уход группы от привычного жесткого электронного звучания. Также они отметили, что Little Big стали выдавать похожие друг на друга идеи и перестали удивлять.
«Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до»,
«Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить»,
«Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно»,
«Вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен», — прокомментировали работу подписчики группы.
Однако нашлись и те, кому последнее творение музыкантов понравилось. Они отметили, что песня получилась забавной, танцевальной, а видео — динамичным и интересным.
Менее чем за сутки клип с Дмитрием Красиловым в главной роли, более известным по прозвищу Пухляш, собрал порядка двух с половиной миллионов просмотров.
Петербургская группа должна была участвовать в конкурсе «Евровидение-2020», однако из-за пандемии музыкальное шоу перенесли на следующий год. Будут ли Little Big выступать на «Евровидении-2021», пока не известно.
Ранее 5-tv сообщал о том, что коллектив Little Big выпустил новый клип.
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