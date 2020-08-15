Видео: Мужчина в последнюю секунду спас пенсионерку от мчащегося поезда

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Андрей Чапыгин
Эксклюзив 35

Инцидент произошел в Петербурге недалеко от станции «Удельная».

Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksandr Schemlyaev, 5-tv.ru

Отец двоих детей в Петербурге спал пожилую женщину от приближающегося товарного поезда. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции «Удельная» в Выборгском районе города.

Как можно заметить на записи, женщина пыталась перейти через пути, хотя по ним несся грузовой состав. Видимо, она не заметила стремительно приближающиеся вагоны. Мужчина же буквально выхватил пенсионерку из-под поезда. Еще несколько секунд, и она бы погибла.

Инцидент произошел утром 11 августа на Скобелевском проспекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как электровоз сошел с рельсов в Еврейской автономной области.

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