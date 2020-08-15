Четыре горняка погибли при аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте
ЧП произошло днем в субботу, 15 августа, в республике Коми.
Фото: ТАСС / Матыцин В.
Четыре горняка погибли при аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте. Об этом сообщили в крупнейшем горно-добывающем предприятии «Воркутауголь». ЧП произошло днем в субботу, 15 августа. По предварительным данным, во время демонтажа перекрытия произошло обрушение конвейера.
«На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка», — сказал источник агентству «Интерфакс».
В компании «Воркутауголь» отметили, что, вероятнее всего, обрушение на шахте в Коми произошло из-за нарушения требований техники безопасности.
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