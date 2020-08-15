В Коми возбудили уголовное дело после гибели людей на шахте

В республике Коми возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности» по факту гибели четырех человек на шахте в «Воргашорская» в Воркуте. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По предварительным данным, при разборе выведенной из эксплуатации аварийной галереи углеподачи, которая соединяла здания погрузки и сортировки, во время демонтажа перекрытия произошло обрушение. Жертвами ЧП стали четыре человека. Больше пострадавших нет. Работы производили сотрудники строительно-ремонтной компании «СпецРэмЭнерго»

Предварительной причиной трагедии в компании «Воркутауголь» назвали нарушение техники безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми Павел Геттих сообщил, что после происшествия шахта функционирует в штатном режиме.

«На момент обрушения галерея была выведена из эксплуатации, проводились ремонтные работы. В результате обрушения погибли четыре человека. Работники подрядной организации. Шахта функционирует в штатном режиме. Данный инцидент на работу шахты не повлиял», — сказал Геттих.

В компании «Воркутауголь» заявили, что погибшими являются монтажники из подрядной организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела погибших горняков уже извлекли из-под завалов.