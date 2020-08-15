В Коми возбудили уголовное дело после гибели людей на шахте
Расследование будет идти по статье «Нарушение правил безопасности».
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: МЧС РФ
В республике Коми возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности» по факту гибели четырех человек на шахте в «Воргашорская» в Воркуте. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По предварительным данным, при разборе выведенной из эксплуатации аварийной галереи углеподачи, которая соединяла здания погрузки и сортировки, во время демонтажа перекрытия произошло обрушение. Жертвами ЧП стали четыре человека. Больше пострадавших нет. Работы производили сотрудники строительно-ремонтной компании «СпецРэмЭнерго»
Предварительной причиной трагедии в компании «Воркутауголь» назвали нарушение техники безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми Павел Геттих сообщил, что после происшествия шахта функционирует в штатном режиме.
«На момент обрушения галерея была выведена из эксплуатации, проводились ремонтные работы. В результате обрушения погибли четыре человека. Работники подрядной организации. Шахта функционирует в штатном режиме. Данный инцидент на работу шахты не повлиял», — сказал Геттих.
В компании «Воркутауголь» заявили, что погибшими являются монтажники из подрядной организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела погибших горняков уже извлекли из-под завалов.
Читайте также
69%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?