Экс-солист группы «Инь-Ян» Сергей Ашихмин стал отцом — трогательное фото
Поклонники музыканта осыпают его поздравлениями в социальных сетях.
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Фото, видео: Instagram @ashihmin_official
Музыкант, бывший солист группы «Инь-Ян» Сергей Ашихмин стал отцом. Об этом исполнитель рассказал поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с новорожденным сыном.
В кадре артист в защитной маске держит на руках младенца. В подписи к посту звездный отец лаконично представил сына публике.
«Ашихмин Леон. 13.08.2020. Вес 3530. Рост 53 см», — написал певец.
Фанаты музыканта были не так сдержаны. Они осыпали Сергея и его избранницу Юлию поздравлениями с пополнением в семье.
«Поздравляю тебя и Юлечку. Безумно рада за вас! Крепкого здоровья сыночку и пусть растет самым счастливым. А Юлечке скорейшего восстановления»;
«Вот это неожиданность! Спасибо за замечательную новость! Растите большими, здоровыми, послушными, умными, талантливыми и такими же красивыми, как папа», — отметили фанаты.
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