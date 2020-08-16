Экс-солист группы «Инь-Ян» Сергей Ашихмин стал отцом — трогательное фото

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Андрей Чапыгин
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Поклонники музыканта осыпают его поздравлениями в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @ashihmin_official

Музыкант, бывший солист группы «Инь-Ян» Сергей Ашихмин стал отцом. Об этом исполнитель рассказал поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с новорожденным сыном.

В кадре артист  в защитной маске держит на руках младенца. В подписи к посту звездный отец лаконично представил сына публике.

«Ашихмин Леон. 13.08.2020. Вес 3530. Рост 53 см», — написал певец.

Instagram @ashihmin_official

Фанаты музыканта были не так сдержаны. Они осыпали Сергея и его избранницу Юлию поздравлениями с пополнением в семье.

«Поздравляю тебя и Юлечку. Безумно рада за вас! Крепкого здоровья сыночку и пусть растет самым счастливым. А Юлечке скорейшего восстановления»;

«Вот это неожиданность! Спасибо за замечательную новость! Растите большими, здоровыми, послушными, умными, талантливыми и такими же красивыми, как папа», — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская впервые признала, что ждет второго ребенка.

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