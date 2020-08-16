Видео: Оркестр Мариинского театра дал концерт в инфекционном госпитале в Казани
Музыка звучала для медиков и пациентов нового корпуса больницы, оборудованной для борьбы с COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Куров Александр, 5-tv.ru
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева дал благотворительный концерт в Республиканской клинической инфекционной больнице Казани. Об этом сообщила пресс-служба Государственного большого концертного зала имени Сайдашева.
Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Татарстана для медиков и пациентов госпиталя, которые смогли насладиться музыкой, оставаясь в собственных палатах и кабинетах. Для защиты музыкантов от дождя во дворе больницы был установлен большой навес.
«Мы пригласили всех тех, кто сегодня оказывает помощь жителям нашей республики, это не только врачи нашей клиники, это представители практически всех „ковидных“ госпиталей. Для нас, конечно, большая честь, что музыканты мирового уровня сегодня согласились для наших коллег, для наших врачей, дать небольшой концерт», — заявил главный врач больницы Марат Гатауллин.
Республиканская клиническая инфекционная больница имени Агафонова является одним из основных госпиталей, оборудованных для борьбы с COVID-19.
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