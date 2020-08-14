Жители Екатеринбурга начали восстанавливать испорченную работу Покраса Лампаса

Покрас Лампас вместе с жителями Екатеринбурга начал восстанавливать свою испорченную работу в сквере города. Горожане, прихватив кисточки и краски, собрались у куба, который был осквернен.

На инцидент каллиграфист отреагировал с юмором и заявил, что «искусство на улице принадлежит всем», поэтому он не может спорить с таким «невероятным художественным взглядом».

«Я вроде никого не обижал, сделал манифест каллигрофутуризма. Мне кажется, что в Екатеринбурге столько прекрасных людей, один человек мое отношение к городу не испортит», — заявил собравшимся художник.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы испортили работы Покраса Лампаса на стенах завода «Уралмаш» и расписанный куб в сквере Екатеринбурга.