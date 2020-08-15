Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа

Общий фон предстоящей недели довольно благоприятный. Много энергии, физическая и умственная активность, яркость и настойчивость — все это будет помогать нам достигать успеха и удовлетворения. А определенная положительная свежесть в сфере чувств может подтолкнуть к новым переживаниям, эмоциям, связям.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно внимательными.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неблагоприятная неделя. Главным образом это будет связано со сферой личных отношений: возможна неудовлетворенность в чувствах, ссоры, обиды. Неподходящее время, чтобы выяснять отношения, глубоко или подробно обсуждать чувства.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя обещает дни, полные нежности и взаимопонимания. Также вас ждет очень вдохновляющий и позитивный период. Положительное настроение, вера в будущее и хорошее расположение к людям — все будет помогать вам в делах и личных отношениях.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов посетит творческое настроение. Главная особенность недели будет в том, что вам захочется выразить себя, действуя спонтанно и непредсказуемо.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков возможны перепады в сфере чувств, эмоций и личных делах. В ваших отношениях периодически наступают эпизоды взаимопонимания, нежности и симпатии. Но если не удается наслаждаться ими или хочется еще большего, то может появиться неудовлетворенность и даже взаимные упреки и претензии.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя относительно спокойная. В начале недели вы будете чувствовать особую глубину эмоций. Также по инерции возможны особая уверенность и желание блистать. Но на предстоящей неделе планеты почти не влияют на вас, обещая астрологический «штиль».

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя очень положительная. Особенно она благоприятствует любовной и лирической сфере. Вы полны веры в себя, окружающих людей, светлое будущее и высокие чувства. Воспользуйтесь этим периодом с пользой для себя!

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя в сфере личных отношений. Вы можете переоценивать свою значимость, не найти подход к окружающим, не встретить должной поддержки. И в целом можете переоценивать сферу взаимоотношений. На этой неделе попытайтесь опираться на себя.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Особая интенсивность чувств, сексуальность и страсть, хороший контакт с противоположным полом — все это поможет провести время незабываемо. Также вы ощущаете сильную веру в себя, свое особое предназначение.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя с астрологической точки зрения довольно спокойная, с позитивным оттенком. Не так много планет будут оказывать на вас влияние. Приведите свои чувства и мысли в порядок.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогом неделя благоприятствует в деловой активности, а также хороша для повышения самооценки. Однако она будет неблагоприятна для личных отношений, развлечений, сферы эмоций и чувств. Лучше всего будет сосредоточиться на своих собственных планах и делах.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут чувствовать неудовлетворенность в эмоциональной сфере. В связи с этим возможно вам захочется спонтанных непредсказуемых поступков, других активных проявлений. В целом это неплохая идея: спонтанная активность и творчество помогут вам проявить легкую и непосредственную часть вашей натуры.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя очень положительная. Полнота чувств, любви, творческих устремлений — такие состояния могут посетить вас. Этот позитивный настрой поможет вам поверить в себя, людей, вашу судьбу, в единство всех живых существ и высший закон над ними. Неделя поможет вам проявить ваши лучшие черты: любовь ко всем живым существам и веру в высшие силы.

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