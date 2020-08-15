Голосовавший за Лукашенко директор белорусского завода признал его поражение

Директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский встретился с рабочими предприятия, которые ранее объявили забастовку. Видео переговоров опубликовало белорусское издание TUT.BY.

Римашевский обратился к людям и отметил, что они имеют право на свою точку зрения. При этом он упомянул, что на прошедших выборах главы государства голосовал за Александра Лукашенко. Это вызвало недовольные и осуждающие возгласы в толпе.

«Потому что я оцениваю действия человека. Проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете? Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его», — сказал директор завода.

После этих его слов в толпе рабочих раздались аплодисменты.

В Белоруссии уже почти неделю происходят акции протеста. На них выходят люди, не согласные с итогами президентских выборов. Официально на них победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Митинги подвергались жесткому разгону, против белорусов применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пути. В результате столкновений с милицией погибли, предположительно, два человека, несколько сотен пострадали. В последние дни к митингующим присоединились рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), объявив забастовку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики у Дома правительства в Минске опустили щиты. Навстречу им бросились девушки, они обнимали и благодарили правоохранителей.