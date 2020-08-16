Отказ от пластики и гимнастика: Хитяева поделилась секретами вечной молодости

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Татьяна Меркер
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Звезда «Тихого Дона» отметила свое 90-летие 15 августа.

Отказ от пластики и гимнастика: Хитяева поделилась секретами вечной молодости

Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Людмила Хитяева последние годы редко появляется в кадре и на страницах газет. Но фильмы с ее участием, такие как «Вечере на хуторе близ Диканьки» и «Тихий Дон» остаются культовыми. В интервью журналисту KP.RU 95-летняя звезда рассказала, что живет активной жизнью: летает в Таиланд к любимому сыну, ходит на массаж и занимается гимнастикой.

Кадр из фильма "Тихий Дон" (1958 г.)

Этот день рождения — один из немногих, которые Хитяева встречает вдали от своего сына Павла, что по словам актрисы, ее очень расстраивает. Он не смог прилететь на юбилей матери из-за трудностей авиасообщения. Единственный ребенок актрисы после окончания института восточных языков переехал в Тайланд.

«У него прекрасная четырехкомнатная квартира в небоскребе, там шикарный бассейн. Когда я прилетаю к нему в Бангкок, я каждое утро спускаюсь к бассейну и лежу на лежаке с книжкой. А вечерами мы ходим в ресторанчики», — поделилась Людмила Хитяева.

Актриса сообщила, что легко переносит перелеты и в целом чувствует себя бодро, за исключением старых травм, полученных на съемках. Людмила по-прежнему может несколько часов простоять на сцене на каблуках, общаясь со зрителями.

Секретами своего здоровья и долголетия Хитяева называет занятия гимнастикой, диету и регулярные походы к врачам. Кроме того, актриса признается, что по совету матери, никогда не прибегала к пластической хирургии.

«Моя мама говорила: Люда, никогда не дотрагивайся до своего лица. Лицо — это твое богатство, которое тебе дала природа и гены», — рассказала звезда «Тихого Дона».

ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Актриса старается больше времени проводить со своей семьей: сыном и внуками Павлом и Марией, которые, по словам Хитяевой, никогда не называют ее бабушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что съемки в культовом советском фильме едва не стоили Людмиле Хитяевой жизни.

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