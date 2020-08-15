«Последние дни были в дымке»: У Саши Спилберг подтвердился коронавирус
О своем диагнозе звезда соцсетей сообщила в Instagram, при этом отметив, что тест ее бойфренда на COVID также показал положительный результат.
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Фото, видео: Instagram @sashaspilberg
Известная российская блогерша Саша Спилберг на своей странице в Instagram сообщила, что инфицирована коронавирусом. Девушка опубликовала фотографию вместе со своим молодым человеком, на которой они оба демонстрируют положительные тесты на COVID-19.
«Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем, были уверены, что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа», — поделилась с фолловерами звезда соцсетей.
Фанаты были шокированы новостью о заболевании пары и поспешили пожелать им скорейшего выздоровления.
«Я сначала подумала, что это тест на беременность. Выздоравливай, люблю!»;
«Желаю вам скорейшего выздоровления»;
«Все хорошо будет, Саша, ты поправишься!», — писали взволнованные фанаты.
Девушка также сообщила, что выход своего первого альбома она назначила на 25 сентября. Он будет включать в себя 12 песен на английском и русском языках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина пожаловалась на тяжелую болезнь.
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