«Это резиновые пули на 99,9%»: Эксперт о гибели участника протестов в Минске
Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов прокомментировал видео, на котором отражена гибель демонстранта в Белоруссии.
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Фото, видео: REUTERS/Vasily Fedosenko
Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов прокомментировал ранее появившееся в сети видео, на котором запечатлен предполагаемый момент гибели протестующего. На кадрах заметна вспышка от выстрела, после которой появляется мужчина в окровавленной футболке.
По мнению эксперта, ранение демонстранту с большой вероятностью было нанесено резиновыми пулями.
«Смерть наступила от огнестрельного ранения в грудь, может чуть ниже, в район солнечного сплетения или брюшной полости. Но не видя трупа и не пройдя его осмотр, трудно сделать заключение.<…> Я думаю, что стрельба велась резиновыми пулями, предназначенными для разгона демонстрантов — это травматическое оружие. Видимо, попала в критическую точку, попала в мягкие ткани, человек мог скончаться от внутреннего кровотечения», — подчеркнул Игнатов в интервью 5-tv.ru.
Он отметил, что на записи слышно очень много выстрелов, и при этом известно только об одном пострадавшем. В случае применения огнестрельного оружия раненых было бы в разы больше, полагает специалист.
«Более серьезные выводы можно сделать только на месте происшествия и после того как будет осмотрен полностью труп. То, что резиновые пули, это 99,9%. Это не оружие летального типа, это оружие травматическое», — резюмировал экс-сотрудник МВД.
Около недели на территории Белоруссии длятся массовые протесты. Десятки тысяч людей в разных регионах страны выступают с требованием отменить результаты президентских выборов-2020, безусловным лидером которых, по данным ЦИК, стал Александр Лукашенко. Действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии.
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