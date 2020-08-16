В Верховной Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сделал неожиданное заявление в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, бывший президент Незалежной Петр Порошенко хочет осуществить государственный переворот в стране в День независимости 24 августа. Политик полагает, что экс-глава Украины планирует захватить несколько административных зданий и потребовать проведения досрочных выборов президента и парламента.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — отметил Кива.

Депутат Рады считает, что в перевороте примут участие люди уже с опытом свержения власти. При этом, по мнению украинского политика, местные СМИ осветят случившееся как демократический процесс, хотя «ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения».

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