«Несправедливо»: Зеленский прокомментировал передачу Минском в РФ 32 россиян

Власти Белоруссии согласились отпустить на родину 32 задержанных ранее гражданина РФ. Президент Украины Владимир Зеленский не смог оставить без реакции такую новость, пишут «Известия».

В личном Telegram-канале украинский президент осудил действия белорусских властей, особенно на фоне уже существующих связей между государствами-соседями.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, — написал Зеленский. — Не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией».

О задержании россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти заявили, что все они якобы имеют отношение к частной военной компании. Следствие подозревало их в подготовке массовых беспорядков в республике.

К слову, их экстрадиции требовала Украина. Однако российские журналисты провели тщательное расследование, в ходе которого выяснилось, что задержанные россияне стали жертвами работы украинских служб. Установлено, что они обманом их привезли на территорию Белоруссии под предлогом переброски для охраны нефтяных объектов в Сирии.

Сейчас 32 из 33 задержанных вернулись в Россию. Еще один остался в Минске из-за наличия гражданства Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru приводил слова посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, что процедура прошла в соответствии с правилами международного права.