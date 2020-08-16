«Оказались в унизительной изоляции»: Пушков о поражении США в Совбезе ООН

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Карина Бернтгольц
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Сенатор прокомментировал провал проекта американской резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану.

«Оказались в унизительной изоляции»: Пушков о поражении США в Совбезе ООН

Фото: ТАСC / Сергей Бобылев

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал неудачные попытки США продлить запрет на поставки оружия Ирану в Совете безопасности ООН. 15 августа члены организации не поддержали подготовленный Вашингтоном проект резолюции. «За» его принятие проголосовали только Соединенные Штаты и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

Такое поражение Вашингтона Пушков назвал «очередным ударом» по авторитету. Свои мысли по поводу ситуации на международной арене он выразил в Twitter.

«США вновь оказались в «унизительной изоляции. Еще один удар по авторитету Вашингтона. От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2» растет сопротивление их действиям», — резюмировал российский сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 августа в США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

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