«Оказались в унизительной изоляции»: Пушков о поражении США в Совбезе ООН

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал неудачные попытки США продлить запрет на поставки оружия Ирану в Совете безопасности ООН. 15 августа члены организации не поддержали подготовленный Вашингтоном проект резолюции. «За» его принятие проголосовали только Соединенные Штаты и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

Такое поражение Вашингтона Пушков назвал «очередным ударом» по авторитету. Свои мысли по поводу ситуации на международной арене он выразил в Twitter.

«США вновь оказались в «унизительной изоляции. Еще один удар по авторитету Вашингтона. От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2» растет сопротивление их действиям», — резюмировал российский сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 августа в США заявили, что иранские военные захватили нефтяной танкер в международных водах у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.